حاكم الشارقة يتكفل بسداد الغرامات المترتبة على دكتور متقاعد

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بسداد كافة الغرامات المترتبة على دكتور متقاعد.

جاء ذلك عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة أمس وعبر الهواء مباشرة عند سماع سموه شكوى دكتور متقاعد من إحدى الدول العربية والذي جاء إلى الدولة في عام 2008 وافتتح شركة بالمنطقة الحرة في الحمرية، حيث أقعده حادث مروري في عام 2017 عن مباشرة الإشراف على الشركة ما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي، وترتبت عليه ديون كثيرة لم يتمكن من سدادها، علماً بأن أسرته مقيمة معه ولم يتمكن من تثبيت إقامته نتيجة تراكم الديون والمرض.

وقد تكفل سموه بسداد كافة الغرامات المترتبة عليه، إضافة إلى توفير العلاج اللازم له.