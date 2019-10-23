سلطان القاسمي يوجّه بإنارة منطقتي الحراي 1 و2 بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتنفيذ مشروع إنارة منطقتي الحراي 1 و 2 بمدينة خورفكان.

وبدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عمود إنارة باستخدام مصابيح وكشافات وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تمديد كابلات بطول 10000 متر وتركيب 6 صناديق إنارة 100 أمبير.

وثمّن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وحرص سموه على توصيل الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات.

تطوير

وأشار الليم إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في جميع المناطق سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف ومحول في محطة اليرموك 33 ك.ف لتقوية الشبكة كما يجري حالياً تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف، وتم الانتهاء المبدئي من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم افتتاحها رسمياً قريباً.

وتابع: «كما تم إنجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف غالون يومياً وإنجاز خزانين استراتيجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه وشيص لتوليد الكهرباء».. لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان إلى شيص مع كافة متعلقاته الفنية من أنابيب عالية الكفاءة ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة مليوني غالون يومياً في منطقتي اللؤلؤية والقادسية.

استراتيجية

ولفت الليم إلى أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ على البيئة وتتضمن استبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأوضح الليم أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كافة المناطق تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة وتوافقاً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يُحتذى به في تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.