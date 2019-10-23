«البنية التحتية» تنجز 3 مشروعات لـ«الداخلية» و«الخارجية» في الشارقة بـ163.8 مليوناً

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضحت المهندسة منيرة عبد الكريم، مديرة المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة انتهت من تنفيذ 3 مشروعات تتبع وزارتي الداخلية والخارجية في الشارقة، شملت إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة، ومشروع إنشاء وإنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية بمنطقة مزيرعة، ومشروع سور قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بمنطقة سيح المهب في الذيد، فيما بلغت التكلفة التقديرية لهذه المشروعات 163.8 مليون درهم.

استدامة

وأضافت أن مبنى مكتب وزارة الخارجية بمنطقة مزيرعة تبلغ مساحته 46.8 ألف متر مربعة، ويتكون من المبنى الرئيسي، الذي يتضمن طابقين، إضافة إلى مبنى الخدمات ومحطة معالجة مياه الصرف وغرفتين للأمن والحراسة، و443 موقفاً شاملة مواقف لكبار الزوار وللموظفين وللمتعاملين ولأصحاب الهمم، إضافة إلى المسطحات الخضراء.

ولفتت إلى أنه يتم الاعتماد على تنفيذ المشروعات بشكل مستدام يراعي البيئة، حيث تم استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين المياه بالمبنى، واستخدام المياه الناتجة عن الصرف الصحي بالمبنى لمعالجتها واستخدامها لري المناطق الخضراء في المشروع، كما تم استخدام الخرسانة الخضراء، بالإضافة إلى قطاعات الألمنيوم العازلة للحرارة، فضلاً عن مراعاة توفير مساحات خضراء عن طريق تشجير وزراعة المساحات الخارجية للمبنى، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة.

إعادة التدوير وتابعت عبد الكريم أن المشروعات تشمل أيضاً مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة في الشارقة، والذي يتكون من مبنى رئيس ومبنى خدمات وغرفة حراسة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمباني 18.6 ألف متر مربع، فيما يراعى في بنائه استخدام معايير الاستدامة، ومن بينها استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين مياه المبنى، ومعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن المبنى، والخرسانة الخضراء، بالإضافة إلى توفير قطاعات ألمنيوم عازلة للحرارة بالمشروع.

وبينت أنه تم مراعاة اشتمال المبنى على مسطحات خضراء عن طريق عمل تشجير وزراعة خارجية، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة LED LIGHT، ووضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير.