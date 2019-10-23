عبدالله بن زايد: علاقتنا مع فرنسا استراتيجية ومتميزة

المصدر: باريس ـ وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الثقافية والتعليمية والسياسية والسياحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وسوريا واليمن.

ورحب جان إيف لودريان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات ثنائية متميزة وشراكة استراتيجية وحرص مستمر على تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مارييل دي سارنيز رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خصوصاً المجال البرلماني.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا واليمن وسوريا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا والتي تسير بخطوات ثابتة ونمو مطرد بما يناسب طموحات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما.

من جانبها رحبت مارييل دي سارنيز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشادت معاليها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاءين علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.