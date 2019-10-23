الإمارات تنفّذ برنامجاً لدمج النساء النيجيريات في مجتمع الأعمال

المصدر: أبوجا - وام

بدأت سفارة الدولة في نيجيريا برنامجاً تدريبياً تدعمه جمعية الشارقة الخيرية بهدف تمكين النساء النيجيريات من خلال تدريبهن على عدد من المهارات الأساسية ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات وقادرات على الإسهام في النمو الاقتصادي والتنموي لبلدهن، وذلك في إطار مبادرات عام التسامح.

وافتتح فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، برفقة سعدية عمر فاروق وزيرة الشؤون الإنسانية بنيجيريا، وعدد من المسؤولين النيجيريين ومن السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى نيجيريا، أعمال البرنامج الذي نظم في العاصمة النيجيرية أبوجا، ويستمر 40 يوماً بمشاركة 100 امرأة من اللاجئين والنازحين من مناطق الصراع في نيجيريا من فئة الأرامل والمطلقات.

وأشار سفير الدولة في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه المبادرة تشكل منصة لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً، خاصة أن ذلك يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة الرائدة في دولة الإمارات، وتمكينها من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة، مشيراً إلى الأنشطة الإنسانية للدولة التي تركز على النساء والفتيات.

ومن جانبها، أثنت الوزيرة فاروق على هذه المبادرة التي من شأنها الارتقاء بعدد من النساء النيجيريات وتمكينهن من محاربة الفقر، ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات.

وتوجهت بالشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للمرأة النيجيرية وإسهامها في تخفيف معاناة 100 عائلة في نيجيريا عبر هذه المبادرة، مشيدة بجهود الإمارات الإنسانية في شتى أنحاء العالم بشكل عام، وفي نيجيريا بشكل خاص، مشيرة إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع نيجيريا بدولة الإمارات.