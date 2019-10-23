1000 طالب يشاركون في ملتقى الإرشاد المهني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أمس، ملتقى الإرشاد المهني لطلبة المرحلة الثانوية في رأس الخيمة، وذلك على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وشهد الملتقى مشاركة 16 جهة من الدوائر والجامعات في الدولة قدمت خلالها البرامج الأكاديمية للدراسة الجامعية وغيرها من المهارات والبرامج التدريبية والخبرات الحياتية التي تساعدهم في تحديد مستقبلهم التعليمي والمهني.

وأوضحت رفيعة الظهوري مسؤول برامج الطلبة في المؤسسة، أن الملتقى في دورته الثانية شهد مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من الصف الثاني عشر في رأس الخيمة، بهدف زيادة وعيهم بالوظائف التي قد يلتحقون بها في المستقبل بعد التخرج، سواء كان في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون الإبداعية، ويشمل ذلك الوظائف التي قد لا تكون متعارف عليها في الوقت الحالي، ولكنها ستكون مهمة في مستقبل دولة الإمارات.

كما قدم الملتقى أفضل الممارسات لمهن المستقبل من خلال العرض التقديم للمتحدثين الرسميين والورش، مساعدة الطلبة في الاستعداد للمهن المستقبلية.

وأكدت نورة الشميلي اختصاصية الإرشاد المهني في كليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن الكليات تقدم خلال الملتقى التعريف بالتعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والمهني، بالإضافة لمبادرة حق استكمال التعليم لكل إماراتي التي تضم ثلاثة مسارات، وهي المسار المهني للطلبة الحاصلين على أقل من 60%، والمسار التطبيقي للحاصلين على أكثر من 60%، والمسرع الخاص بالنخبة من الطلبة والطالبات الحاصلين على أكثر من 90%.