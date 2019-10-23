5 % نمو طاقة التبريد في «إمباور» خلال 2019

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «أن المؤسسة حققت 5 % نمواً في طاقة التبريد في 2019 مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن المؤسسة تعتبر أكبر مزود لخدمات التبريد بالعالم ولديها حالياً 75 محطة تبريد، وسوف تصل نهاية العام الجاري إلى 77 محطة، وهناك خطة لزيادتها في 2020 إلى 80 محطة.

وقال في تصريحات صحافية على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019»: «منذ 16 عاماً لم تتغير أسعارنا»، منوهاً بأن تبريد المناطق في دبي يشكل 35 % تغطي منها «إمباور» 80 %.

وأوضح بن شعفار «أنه من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لإمباور إلى أكثر من 1.5 مليون طن تبريد، وسيصل عدد المباني التي تستخدم خدماتها لتبريد المناطق في دبي إلى 1180، وعدد المتعاملين إلى 118 ألفاً حتى نهاية 2019».

وفورات

وأشار بن شعفار، إلى أنه من المتوقع أن تحقق إمباور إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية تصل إلى 1216 ميغا وات، وبقيمة إجمالية من الطاقة الكهربائية تبلغ 3.2 مليارات درهم، مشيراً إلى أن خطة إمباور خلال 2020 ستلبي الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق والطاقة النظيفة.

وأوضح: «أن الابتكار هو أساس المستقبل في «إمباور» لبلوغ أهدافها في الريادة وصدارة المؤشرات العالمية، بما يساهم في ضمان استدامة موارد دبي، والارتقاء بخدماتها لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة».

وذكر أن المؤسسة تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل، كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.43 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في دبي.