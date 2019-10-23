مناقشة سبل تفعيل دور الشباب في رسم مستقبل الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ناقش «منتدى الشباب للاستدامة» الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، أولوية مشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشهد المنتدى مناظرة شبابية حول أحد أهداف التنمية المستدامة، وتعد المناظرة إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأقيم المنتدى في مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي بالتعاون مع مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب وبمشاركة عدد من أعضاء مجالس الشباب وطلاب الجامعات في مختلف أرجاء الدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من موظفي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، لمناقشة مواضيع حول التنمية المستدامة والابتكار.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «نفتخر بإنجازات مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب وكافة المجالس الوزارية والمؤسسية في الدولة، حيث أثبتت المجالس قدرة شبابنا على المشاركة جنباً إلى جنب مع قادة المؤسسات الحكومية والخاصة في صنع القرار وتحمل المسؤولية لإدارة أكبر المشاريع داخل وخارج الدولة، والتفاعل مع كافة فئات المجتمع المحلي للمشاركة بفعالية في منظومة التنمية المستدامة لدولتنا».

‎وثمّنت المزروعي اهتمام القيادة العليا في «كهرباء دبي» الاستثمار في الطاقات الشابة والتفاعل الدائم معهم، وإشراكهم بفاعلية بمختلف المشاريع في الدولة، بحيث يعتبر الشباب هم الطاقة والمحرك الرئيس للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

تمكين الشباب

ومن جانبه، قال سعيد الطاير: «نعمل في مختلف مشروعاتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، وتوفير منصة فاعلة للتعرف إلى آراء الشباب بشأن مختلف القضايا، وإيصال أفكارهم واقتراحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن. ويدعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية الهيئة للاستثمار في الطاقات الشابة.

فشباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة، كما يسهم المجلس في تعزيز التواصل بين الموظفين الشباب و«مجلس دبي للشباب»، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب، وجميع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم».

دور جوهري

وأضاف: «نؤمن في الهيئة بدور الشباب الجوهري في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يعزز تنافسية الدولة في مختلف المجالات. ويمثل الشباب الجيل القادم من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة».

وتضمن المنتدى جلسات تفاعلية ومناظرة شبابية وعروضاً تقديمية، إضافة إلى ندوة نقاشية، بحضور الشباب من مختلف مؤسسات الدولة.