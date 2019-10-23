«اتحاد إسكو»: تركيب ألواح كهروضوئية في 10 محطات لـ«إينوك»

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد إسكو» شركة خدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ «البيان» على هامش «ويتيكس 2019»: «أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع مستقبلي مع «اينوك» لتركيب الألواح الكهروضوئية وتبديل التكييف والإنارة في 10 محطات، بعد أن أظهرت نتائج تركيب الألواح الكهروضوئية وتبديل التكييف والإنارة في المحطة التابعة لـ «اينوك» على طريق محمد بن زايد توفير 54 % من الاستهلاك.

وقال: «تعمل الشركة حالياً على تغيير الإنارة الداخلية والخارجية في مطارات دبي، وتركيب إنارة موفرة للطاقة، والتي ستسهم في تخفيض الاستهلاك 30 %، لافتاً إلى أنه حالياً تقوم الشركة بعملية المسح الميداني وستنتهي منه نهاية العام الجاري، وستبدأ بتغيير الإنارة مطلع 2020، ومدة المشروع 18 شهراً وبتكلفة 80 مليون درهم».

وأشار إلى أن «اتحاد إسكو» سوف تنتهي من المرحلة الثالثة التي تتضمن 26 مبنى تابعاً لجافزا بتكلفة 20 مليون درهم، لافتاً إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تضمنتا تبديل وحدات التكييف والإنارة في 157 مبنى، ومكاتب تابعة لجافزا. وبتكلفة 64 مليون درهم، وهناك مرحلة رابعة تتضمن ربط المباني التي أنجزت مع غرفة التحكم في «اتحاد إسكو».