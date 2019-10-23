فعاليات توعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2019 عبر منصة الترشيد المشاركة في الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، وخصصت الهيئة مجموعة من الفعاليات التوعوية التفاعلية لتعريف الجمهور حول أهمية دعم الاستدامة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ويصادف اليوم العالمي للطاقة في 22 أكتوبر من كل سنة، وأقامت الهيئة فعاليات «اليوم العالمي للطاقة» ضمن الدورة السادسة من «الأسبوع الأخضر»، الحدث السنوي المهم الذي تنظمه الهيئة، ويشمل كبرى فعاليات التوعية حول قضايا الاستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ونظمت الهيئة عبر منصة الترشيد في «ويتيكس 2019» سلسلة من الأنشطة للتعريف بأخطار التغير المناخي، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات وسلوكيات يومية ترمي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، كما أتاحت للجمهور فرصة المشاركة في مسابقة «اليوم العالمي للطاقة»، حيث تعين على المشاركين جمع أجزاء الصور الرقمية، لتركيب صورة متكاملة تحمل رسائل مهمة حول ضرورة إحداث تغيير إيجابي لضمان مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة في الدولة، انطلاقاً من رؤية ثاقبة تدرك أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وتدعم هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التنمية المستدامة في دبي عبر إطلاق مشاريع ومبادرات متميّزة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

وأضاف: «يتيح تزامن اليوم العالمي للطاقة مع معرض «ويتيكس 2019» والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، نشر ثقافة الترشيد بين عدد أكبر من الجمهور، إذ يسجل المعرضان سنوياً زيارة عشرات آلاف الأشخاص من إمارة دبي ومن كافة أرجاء العالم.

ونجد في المعرضين فرصة مثالية للتعريف بأهمية الطاقة المتجددة، وإشراك شريحة أكبر من أفراد المجتمع في عملية الاستدامة، وحثهم على اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة الموارد.

وإلى جانب الفعاليات المقامة تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، تنظم الهيئة على مدار العام الكثير من المبادرات والفعاليات التي تدعم الجهود الوطنية والعالمية، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وترسيخ الوعي حول قضايا البيئة والاستدامة».