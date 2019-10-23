شركات محلية وعالمية تستعرض في «ويتيكس» أحدث ابتكاراتها

المصدر: دبي- البيان

أكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «إن المعرض أضاف إسهامات عديدة في دعم مسيرة الاستدامة، التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الدولة نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وجهود إمارة دبي للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف: «يشهد المعرض نمواً سنوياً ملحوظاً، وبات وجهة كبرى الشركات العالمية التي تسعى لتعزيز مكانتها الريادية والتنافسية في سوق التكنولوجيا والمياه والطاقة حول العالم».

شركات محلية وعالمية

وتشارك شركات محلية وعالمية في معرض «ويتيكس 2019»، وتستعرض الشركات منتجاتها المبتكرة وخدماتها وأحدث الحلول التقنية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتقنيات الخضراء، لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.

وتستعرض مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2019» نموذجاً لمحطة التبريد في قرية جميرا كونها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، وأحدث التقنيات التكنولوجية الذكية المستخدمة في المحطة.

هانيويل

وإلى ذلك سلطت شركة «هانيويل»، إحدى الشركات المتخصصة في توفير الحلول والبرمجيات للقطاع الصناعي، خلال مشاركتها في المعرض الضوء على مجموعة متطورة من حلول برمجيات وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) المتقدمة، بما يشمل نُظم إدارة المباني ونظام تكامل المباني والأنظمة الأمنية المتطورة، وأنظمة أتمتة العمليات وتجميع البيانات عبر الحوسبة السحابية، والتي ستسهم في تعزيز كفاءة تشغيل عمليات المرافق بشكل أكثر موثوقية وفعالية، وتلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل.

وعرضت مجموعة كابلات الرياض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجاتها من الكابلات الكهربائية، التي تغطي كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، إضافة إلى كابلات التحكم والأسلاك الكهربائية بكافة أنواعها.

ومن جهة أخرى استعرضت «إيترون» أحدث الحلول التي تشمل أنظمة القياس المتقدم، وإدارة الشبكات، والنظام البيئي للشريك والمطور، والتطبيقات والنتائج المتقدمة، وحلول المدن الذكية. وتركز «إيترون» خلال الحدث على استعراض تنفيذ الشبكة الذكية في إمارة دبي، وتحديداً التطورات الحالية لتطبيق الشبكة الذكية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

تعزيز الاستدامة

وإلى ذلك تسعى شركة عقلة للاستشارات الهندسية «آي إي سي» إلى المساهمة في تعزيز الاستدامة، وتسليط الضوء على أحدث نماذج الطاقة وتقنيات نمذجة معلومات المباني، وتسعى إلى إيجاد حلول متكاملة للقضايا والتحديات البيئية المختلفة.

ومن جهة أخرى تقدّم شركة «إيكو» للابتكار خلال مشاركتها في معرض ويتيكس 2019 حزمة من المنتجات الشاملة والحلول النوعية التي تركّز على العميل، وتلعب دوراً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الصهاريج والخزانات والمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة وتحلية المياه.

وتسلّط «ديل تكنولوجيز»، خلال مشاركتها في «ويتيكس 2019»، الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة كونها قوة دافعة لمسار الاستدامة، مع التركيز على سبل دمج أجهزة الاستشعار ومعدات قياس الطاقة من خلال بوابات «ديل إدج» ومنصة خدمات الطاقة الذكية تحت شعار: «كفاءة الطاقة، الاستدامة والترشيد».

رؤية

وتشارك شركة «جولف اترنيت» الصناعية في المعرض تماشياً مع رؤيتها المتمثلة في توفير المياه والطاقة إلى العالم بأكثر الطرق كفاءة واستدامة، وتستعرض على منصتها مجموعة متنوعة من منتجاتها المبتكرة التي تشمل «حجرة الصمامات» و«بئر ماء» و«أنبوب مزدوج قابل للاختبار» و«أنبوب مزدوج بـ 3 درجات موصول بأنابيب حنفية ونظام ريكا للعزل معزز بالزجاج المقوى بالايبوكسي».

وتستعرض شركة سوما الألمانية لتصنيع الخلاطات، طرازاً جديداً من الخلاطات الغاطسة «ميكسر أوبتيمكس 2 أي» ويعتبر المنتج الجديد من أحدث المنتجات وجزءاً من توسع الشركة في تصنيع مجموعة المحركات الغاطس.

وتم تصنيع المنتج الجديد بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتلبي متطلبات تقنية الخلط الموفرة للطاقة. وتشارك 15 شركة تايوانية متخصصة في «ويتيكس 2019»، وتستعرض أحدث منتجاتها في مجالات أنظمة ضبط تدفق المياه وأنظمة التناضح العكسي وتنقية المياه، وتقنيات العزل الحراري، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، ومحطات تحلية المياه وغيرها من المنتجات الأخرى المختلفة، علاوة على خدمات متخصصة في الحلول التقنية.

تخصص

وتشارك 5 شركات متخصصة من جمهورية سنغافورة لأول مرة في معرضي «ويتيكس 2019»، و«دبي للطاقة الشمسية»، وتسلط الشركات الـ 5 الضوء على أحدث منتجاتها المبتكرة في مجال جمع وتحليل البيانات الجوية المتطورة لمحطات الطاقة الشمسية من خلال طائرات بدون طيار تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنظمة معالجة وتنقية المياه متطورة مناسبة للاستخدام في حالات الطوارئ، علاوة على أنظمة تنقية الهواء ومنتجات تنظيف المعدات في محطات توليد الطاقة والمحولات البخارية لمحطات تحلية المياه، والتي تعمل على تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

منصة تجارية لحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية

استعرضت كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة أحدث الحلول التقنية والابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة، تنظم الهيئة هذا المعرض بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة الشمسية من مختلف أنحاء العالم، وسيشكل المعرض منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في أبرز مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية.

كما سيشكل المعرض المنصة التجارية الأبرز إقليمياً لمنتجات وحلول وتقنيات إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية». وتستعرض شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» أحدث مشاريعها في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى أحدث التقنيات في مجالات الإنارة وإعادة تأهيل المباني وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والطاقة الشمسية.

وتستعرض الشركة في جناحها هذا العام بالمعرض حزمة مميزة من الخدمات الهندسية والمشتريات والإنشاءات.

وإلى ذلك تسلط شركة المليحي للخدمات الفنية الضوء في المعرض على حزمة من التقنيات الحديثة، بما فيها أنظمة تنقية الهواء لتوربينات الغاز، التي تعمل على تحسين جودة الهواء أثناء تشغيل توربينات الغاز، ومولدات نظام استرداد الحرارة لضمان الاستخدام الأمثل لحرارة العادم، وإيجاد حلول الإصلاح والصيانة للتوربينات الغازية والبخارية.

وتستعرض شركة «سكان» أحدث منتجاتها في مجال الطاقة والتحويل وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات «سكادا» وأنظمة الأتمتة والألواح الشمسية والمحولات الكهربائية.

تقرير

كشفت المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، عن تقرير بصمتها الكربونية للعام الماضي 2018.

وقال المهندس فارس سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» المسؤولة عن تطوير المدينة المستدامة:«من خلال استعراض النتائج تبين انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة من 5.1 أطنان من ثاني أكسيد الكربون إلى 4.1 أطنان».