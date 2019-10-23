مؤتمر عالمي لطب الطوارئ بدبي يناقش سبل العلاج الحديثة

المصدر: دبي- البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، افتتح أمس، معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي فعاليات المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ، والذي يقام للمرة الأولى في دبي تحت شعار «التكنولوجيات وسبل العلاج والتحول» في فندق روضة البستان في دبي. ويستضيف هذا الحدث الطبي المتخصص نخبة من الأطباء وخبراء الصحة وأخصائي الرعاية في مجال طب الطوارئ من المنطقة والعالم.

وقال معالي القطامي: «يواجه ملايين الناس يومياً على مستوى العالم العديد من المخاطر التي تهدد صحتهم وحياتهم، الأمر الذي دفع المختصين في طب الطوارئ على المستوى الدولي للمناداة بالتطوير المستمر للنظم الصحية، وتحسين فرص الحياة في مراكز الإصابات والحالات الحرجة، التي تمثل بواجباتها عملاً صحياً إنسانياً بالدرجة الأولى، ولذلك نحرص في هيئة الصحة بدبي على أن نكون دائماً في أتم الاستعداد، وعلى درجة عالية من الجاهزية، لتأمين الرعاية الصحية العاجلة، من خلال أقسام الطوارئ المتقدمة والمتطورة في منشآتنا الطبية، والتي تُعد مركز القوة لنا في الهيئة، والضمانة الأولى لإنقاذ حياة الناس والمحافظة على سلامتهم».

وأضاف معاليه: «إننا نؤمن في هيئة الصحة بدبي بأن نجاح أي منشأة صحية يظل مرهوناً بقدرة وكفاءة أقسام الطوارئ، ومستوى استجابتها للحالات العاجلة والظروف الاستثنائية والطارئة. ولعلنا نفخر جميعاً بأقسام الطوارئ لدينا، كما نفخر أيضاً بالكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية القائمة عليها، ممن نقدر دورها، وجهودها المبذولة من أجل خدمة المجتمع، والحفاظ على صحة وحياة أفراده».