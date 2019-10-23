«أطفالنا والهوية الرقمية».. ملتقى في جمعية أم المؤمنين بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة حاكم عجمان رئيسة جمعية أم المؤمنين، افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ملتقى «أطفالنا والهوية الرقمية»، الذي نظمته جمعية أم المؤمنين بعجمان، بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي، ومشاركة واسعة من موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وطالبات المدارس والجامعات في الإمارة.

وقال قائد عام شرطة عجمان، إن حماية الجيل من مخاطر الإدمان على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستخدام المفرط للهواتف الذكية، مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود من الأسرة والمؤسسة والمدرسة.

من جانبها، رحبت أسماء شهداد مديرة الجمعية بالضيوف الكرام، مشيرةً إلى أن تنظيم هذا الملتقى جاء لمناقشة خطر إدمان الأبناء على الهواتف الذكية والتكنولوجيا والتقنيات المتعددة بشكل عام، والحلول التي تضمن تحقيق نتائج إيجابية على مستقبل الأطفال.

وكرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي المشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم المبذولة في سبيل حماية النشء من خطر التكنولوجيا والأجهزة الذكية، كما أهدى درعاً تذكارية من الشرطة لجمعية أم المؤمنين تسلمته الأستاذة أسماء شهداد مديرة الجمعية.