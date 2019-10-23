انطلاق المؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني رأس الخيمة، أمس، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، والذي ينعقد على مدى يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، بمشاركة 300 مشارك من مختلف دول العالم.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني رأس الخيمة، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش الريادة والابتكار والإبداع من محور التسامح وتنميته بين شعوب العالم في إطار الوطن، ووضع البنية الأساسية للتعايش والإبداع والابتكار بهدف مواصلة التطور والبناء وخلق بيئة عمل وتعايش لجميع الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات، تماشياً مع شعار عام التسامح، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشار إلى أن مشاركة ممثلي الكنائس في الإمارات، بالمؤتمر يؤكد على جهود القيادة الرشيدة في تعزيز التنوع والتعددية من خلال الابتكار، بهدف ترسيخ أسس تجربة دولة الإمارات في عالمنا العربي والإسلامي كخيار لا بديل عنه، ومدى وجود ثقافة التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر في مجتمعاتنا بهدف مواصلة الابتكار والتميز.

وأضاف: ناقش المؤتمر بناء منظومة المستقبل ضمن محاور الأصالة والحداثة والتعليم، وبناء جسور التفاهم والقبول للتسامح عبر مختلف الثقافات.