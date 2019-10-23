كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم أولى محطات «رحلة المستقبل 3.0»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أولى محطات النسخة الثالثة من برنامج «رحلة المستقبل 3.0» بعنوان «القيادة الحكومية»، بمشاركة عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك القيادات وتزويدهم بالخبرات والتجارب ومساعدتهم على اتخاذ مختلف القرارات والارتقاء بالخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وتمثل محطة «القيادة الحكومية» ركيزة أساسية في برنامج «رحلة المستقبل» الذي يرمي إلى تعزيز قدرات قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بأحدث التطورات في الإدارة الحكومية والمستجدات التقنية وإطلاعهم عن قرب على المبادرات الحكومية المتطورة التي ترتكز على المدن الذكية والبيانات المفتوحة، وتوظيف ذلك في ابتكار سياسات حكومية قائمة على الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدفع منظومة التميز الحكومي في المجالات كافة.

برنامج

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس برنامج رحلة المستقبل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية في العمل الحكومي واتخاذ خطوات استباقية من أجل الإعداد الجيد للمستقبل وما يحمله من تحديات، واستمرار مسيرة التميز الحكومي لدولة الإمارات التي استطاعت خلال عقود قليلة ترسيخ نموذج عالمي للعمل الحكومي القائم على الابتكار».

وأضاف: «نعمل من خلال محطات البرنامج على تمكين القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاعهم على أحدث الرؤى والحلول الخاصة بتطوير السياسات والتعامل مع مختلف المتغيرات على أرض الواقع، ومن ثم تكوين قاعدة معرفية حكومية تقوم على خبرات قادة المستقبل وتساعد مديري ورؤساء المؤسسات والهيئات والشركات في الدولة على اتخاذ القرارات السديدة في كل الظروف وإيجاد حلول عملية للتحديات، بما يسهم في الدفع بكل قطاعات الدولة إلى الأمام».

وأعرب المري عن سعادته باستضافة نخبة من قيادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص في أولى محطات النسخة الثالثة من برنامج رحلة المستقبل، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس حرص القيادات على التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة والوصول إلى حلول ورؤى مشتركة تهدف إلى دعم الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية وتقديم نموذج إداري عالمي يعزز من تنافسية الدولة وريادتها في كل المجالات.

خطوة

أكد البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن محطة «القيادة الحكومية» خطوة مهمة ضمن مساعي الكلية لرفد مختلف الهيئات في الدولة بأحدث السياسات الحكومية وأساليب الإدارة الحديثة التي تواكب التقدم التكنولوجي.