رعاية تنموية متكاملة دعماً لكبار المواطنين

المصدر: دبي - نورا الأمير

تستهدف وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين، بحزمة من المبادرات والبرامج واتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى توفير مختلف أوجه الرعاية والتنمية الاجتماعية، لتلبي احتياجات ومتطلبات كبار المواطنين، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الوزارة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار الالتزام بتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071.

المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام، تعد إضافة حقيقية للنجاحات التي تحرزها في مختلف المجالات، كما أنها تأتي في سياق عدة مشاريع نوعية تنفذها تجاه هذه الفئة، في تأكيد منها على تأمين جميع السبل الرعائية والتنموية لكبار المواطنين والعمل على إدماجهم في المجتمع عن طريق تفعيل الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع والأفراد، لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية، وتبني خطط وبرامج ليتم تحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة.

خطط

وقالت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة عملت على توفير حزمة من الخطط والبرامج المعنية برعاية كبار المواطنين في الدولة، كما قامت بإعداد السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أقرها مجلس الوزراء والمرتكزة فيها على سبعة محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية الرامية في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

بطاقة مسرة

وفي سياق توفير حياة كريمة لكبار المواطنين أصدرت الوزارة بطاقة «مسرة» والتي تضم حزمة من الخدمات والمنافع، حيث تتميز البطاقة بتسهيل وتسريع عملية تلقي كبار المواطنين ممن تجاوز الستين عاماً، للخدمات، بالإضافة إلى تقديم مزايا وخصومات حصرية في منافذ البيع المدرجة في البطاقة كالصيدليات والفنادق والمطاعم وشركات السياحة، فيما يمكن للراغبين في الحصول على بطاقة مسرة، التسجيل عبر قنوات تقديم الطلب، وهي «مراكز سعادة المتعاملين» التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، وعلى موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني www.mocd.gov.ae، عبر الوصول إلى صفحة الخدمات الذكية ومن ثم طلب إصدار بطاقة مسرة، حيث تتوفر في الصفحة طريقة التقدم للحصول على البطاقة، بالإضافة إلى قائمة الجهات المقدمة للخدمات والمنافع في البطاقة، ويتعين على الراغبين للحصول على البطاقة توفير الوثائق المطلوبة وهي بطاقة الهوية سارية المفعول وصورة شخصية.

مركز

ويُعد مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان، أحد المراكز التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وقد أنشئ في عام 1982، حيث يُعنى بتقديم خدمات متكاملة لكبار المواطنين من رعاية اجتماعية وصحية ونفسية، بالإضافة إلى توفير خدمات العلاج الطبيعي والأنشطة والفعاليات المبتكرة التي تستهدف كبار المواطنين بشكل مستمر.

كما يتولى المركز إيواء كبار المواطنين من الجنسين، بشروط محددة، أهمها عدم وجود معيل له من أقارب الدرجة الأولى. ويتولى المركز تقديم مجموعة من الخدمات النوعية لكبار المواطنين وأسرهم.

رعاية

وتعد «نوصلكم» إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار المواطنين، وهي عبارة عن وحدة متنقلة مجهّزة فنياً بفريق عمل متخصص مكوّن من اختصاصية اجتماعية وطبيبة واختصاصية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، يقمن بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة التي يحتاجونها، كالخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين.

وتعكس المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع الخاصة بكبار المواطنين حرصها واهتمامها بهذه الفئة ورعايتهم ومشاركتهم في مختلف المناسبات المجتمعية، ومنها مبادرة بركة الدار (خبرتي): وهي عبارة عن مبادرة لتواصل كبار المواطنين مع الأجيال الشابة.

تأهيل

تنفذ وزارة تنمية المجتمع ورش عمل تدريبية عملية لتأهيل مرافقي كبار المواطنين، ليكونوا قادرين على خدمتهم ورعايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم بالطرق المُثلى، وتتضمن أهداف البرنامج تأهيل كادر من مرافقي كبار المواطنين تأهيلاً عملياً لضمان الأمن والسلامة لهم، وتعريفهم بمتطلبات هذه الفئة العمرية والمشكلات الصحية التي باتت شائعة الانتشار بينهم، وما قد يصاحبها من أزمات طارئة، وكيفية التعامل معها والوقاية منها بما يحقق لكبار المواطنين بيئة آمنة، وتبصيرهم بكيفية التعامل من الناحية النفسية والصحية والغذائية.