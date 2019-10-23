برعاية هند بنت مكتوم.. جمعية النهضة النسائية تنظم ملتقى منصة الفتاة الأول

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.. نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز حور للفتيات أمس ملتقى «منصة الفتاة الأول»، وذلك في ندوة الثقافة والعلوم بالممزر بحضور حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

ويأتي الملتقى انطلاقاً من الدور الريادي لجمعية النهضة النسائية بدبي في نشر التوعية المجتمعية والوطنية الأصيلة وبما يواكب المستجدات وتوظيف كل ما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحافظة على الجيل وتميزه الأخلاقي لتظل الأسرة رغم التحديات نموذجاً فريداً للانتماء الوطني ومنتجة لأفراد مؤهلين لقيادة مستقبل مشرق يتماشى مع رؤى قيادتنا وتفعيلاً للخطة الاستراتيجية للدولة نحو مستقبل آمن ومستقر.

افتتح الملتقى بكلمة الجمعية ثم عرض مسرحي بعنوان «أسرتي ملاذي» من إعداد الدكتورة ضحى الحيالي وأداء مجموعة من الشباب والشابات.. وعبّرت المسرحية عن الأسرة كملاذ أول للشباب من متغيرات وعقبات قد تواجههم.

كما ضم الملتقى جلسة حوارية تناولت ثلاثة محاور: المحور الأول تناول الانحرافات السلوكية من تقديم المقدم سعاد يوسف من برنامج حماية الدولي من القيادة العامة لشرطة دبي التي استعرضت بعض الانحرافات السلوكية التي يقع فيها الشباب كالإدمان والانتحار والعنف..

وتناولت آثار هذه الانحرافات على الأسرة والمجتمع.. وتناول المحور الثاني دور المجتمع في التوعية من مرض الإدمان قدمه عبدالله الأنصاري من مركز إرادة للعلاج والتأهيل الذي ركز فيه على أهمية التوعية المجتمعية من مخاطر الإدمان وطرق التصدي لآفة المخدرات وحماية الأبناء منها ومن رفقاء السوء.

أما المحور الثالث فكان بعنوان «الإعلام والإدمان» قدمه الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير متقاعد بإدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، وتناول فيه أهمية الإعلام وتأثيره المباشر على الشباب الذين يتعاملون معه بشكل يومي..

كما استعرض التأثير السلبي الذي يمتد إلى مواقع تواصل اجتماعي تروّج للمخدرات أو حسابات لمنظمات إرهابية أو تنشر الإباحية، وأن هناك من الشباب من وقعوا ضحايا لهذه الحسابات.. وأكد من خلال ورقته أهمية الإعلام والوظائف الإيجابية القائمة على التوعية والتي تقوم على الحوار وأهمية الأسرة للحفاظ على الحصانة النفسية والتربوية للشباب والأحداث ضد هذه الجبهات المدمرة أدارت الجلسة الدكتورة هالة الأبلم مستشار نفسي وإرشاد أسري.