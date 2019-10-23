«الهلال للمشاريع» تتعاون مع «القلب الكبير» لمساعدة اللاجئين

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت شركة الهلال للمشاريع عن تعاونها مع مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف دعم مشروع «المياه والمرافق الصحية من أجل الصحة العامة» الذي تشرف عليه المؤسسة ويستفيد منه لاجئو الروهينغا بمنطقة كوكس بازار الواقعة جنوب بنغلاديش.

وتبرعت الهلال للمشاريع بقيمة 500 ألف درهم إلى محفظة المشروع البالغ حجمها مليون درهم، والذي تنفذه حالياً مؤسسة «بناء الموارد في المجتمعات» المنظمة الدولية التي يقع مقرها في بنغلاديش، ويتمثل المشروع في حفر 13 بئراً تكفل تزويد 25.000 لاجئ من الروهينغا بمياه الشرب النظيفة وتزوّد كل بئر من هذه الآبار 500 شخص بمياه الشرب يومياً، إضافة إلى المرافق الصحية وخدمات التنظيف والصيانة اليومية.

وتأتي هذه الشراكة عقب زيارة نظمتها مؤسسة القلب الكبير إلى مجموعة من أسر الروهينغا اللاجئة في بنغلاديش، شارك فيها بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.