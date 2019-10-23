«دار البر» تسعد 614 طفلاً ومحتاجاً و862 أسرة خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق قسم إسعاد المجتمع بفرع جمعية دار البر في رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي حزمة متكاملة من المبادرات المجتمعية والإنسانية نجحت في إسعاد 614 طفلاً ويتيماً ومسناً ومريضاً وعاملاً و862 أسرة من شريحة المحتاجين في الإمارة بدعم وتعاون شركائها من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال علي عبدالله الشحي مدير فرع «دار البر» برأس الخيمة، إن قائمة «فعاليات السعادة» تضمنت رحلة ترفيهية لـ40 طفلاً من الأيتام وأبناء المحتاجين برفقة أمهاتهم بمناسبة يوم الطفل العالمي، بهدف إسعاد الصغار وأمهاتهم، وفعالية أخرى بعنوان «دثروني» وزعت خلالها المعاطف الشتوية على 100 عامل نظافة.

وأضاف الشحي أن دار البر في رأس الخيمة نظمت فعالية بعنوان «يوم السعادة» لإسعاد 200 عامل، وفعالية خاصة بـ«يوم الصحة العالمي» لإسعاد 16 مريضاً من أطفال الأسر المسجلة لدى الفرع بتوزيع مبالغ نقدية عليهم، فيما عبّر الصغار وأسرهم عن فرحتهم الغامرة بالمبادرة.

ونفذ فرع «دار البر» مشروع إفطار صائم في التاسع عشر من رمضان بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، واستفاد من المشروع الخيري عدد كبير من المحتاجين.