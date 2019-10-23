«إسلامية دبي» تنظم لقاءً مع منتسبي «فرصتي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لقاءً ودياً جمع الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، ومنتسبي مبادرة برنامج «فرصتي»، في فندق كونتيننتال فستيفال سيتي، وذلك لتنمية روح الريادة والمسؤولية في جهود التنمية، وغرس الإيجابية في نفوس المتدربين.

حضر لقاء المتدربين بطي الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة، ويوسف سعد البوسميط، مدير إدارة الموارد البشرية، ومريم سعيد المري، رئيس قسم الاستقطاب والتعيين، حيث شمل اللقاء 9 من المنتسبين والمنتسبات لبرنامج فرصتي، ممن تم توزيعهم على مختلف الوحدات التنظيمية بالدائرة.

وقال الشيباني إن مبادرة فرصتي تعد الأولى من نوعها التي تستقطب الكفاءات البشرية بمختلف درجاتهم التعليمية على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتحرص بذلك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على الاستثمار في توظيف مواطنين وتطوير مهاراتهم المهنية، وتنمية جانبهم العملي، ودعم وصقل مهارات الخريجين الجدد.

وأكد الشيباني أن مبادرة فرصتي مبنية على استغلال الفرص، وبذل الجهد، ورفع مستوى الطموح من خلال التفكير والإبداع والابتكار، الأمر الذي يدعم توجهات الدائرة لخدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء تمت مناقشة المتدربين في تجربتهم العملية في الوحدات التنظيمية العاملين فيها، ومن ثم تم التقاط صور تذكارية مع منتسبي البرنامج.

الجدير بالذكر أن المبادرة منذ انطلاقتها استقطبت ما يقارب 137 متدرباً من الفئتين، وتم تعيين 36 متدرباً من الذكور والإناث في الدائرة.