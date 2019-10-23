المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يبرم اتفاقية تعاون مع مركز الحوار الكازاخي

المصدر: دبي - البيان

أبرم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، برئاسة الدكتور محمد كامل المعيني، أول أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز نور سلطان نزارباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات الكازاخي برئاسة التاي ابيبولاييف، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي بحضور منظمات دولية وعدد من المسؤولين والإعلاميين، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والمبادرات ذات الصلة والتفاهم المتبادل والتسامح القائم على الاحترام والتعايش السلمي، بما يسهم في تنمية المجتمعات وتقارب الثقافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار.

وأكدت الاتفاقية تعاون الطرفين بالحوار بين الديانات والثقافات المختلفة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال بناء السلام والمصالحة والتركيز على البرامج والأنشطة بين الأديان والثقافات وتقوية تعاونهما وشراكتهما والاعتماد على أوجه التآزر والتكامل من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات والأنشطة التي تم وضعها بشكل مشترك والقيام بها.

وقال المعيني إن المعهد يعمل على خلق أرضية مشتركة مع مؤسسات دولية ثقافية مختلفة لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك وتعميق وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودول العالم ونقل تجربة الإمارات المحبة للشعوب والتسامح بين الأوطان والمجتمعات من خلال المؤتمرات والمنتديات ومنصات الزعماء الدينيين وتبادل الثقافات والتعرف على الآخر.