بلدية أبوظبي تعيد تأهيل نافورة حديقة البحيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أعمال إعادة تأهيل وتجميل نافورة حديقة البحيرة في أبوظبي ضمن إطار تعزيز ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الترفيهية.

وتقع نافورة البحيرة ضمن حديقة البحيرة الكائنة في شرق - 7 بكورنيش أبوظبي، وهي إحدى الحدائق المرشحة لجائرة العلم الأخضر، حيث تم تأهيل كل الخدمات حول تلك البحيرة الاصطناعية، والتي تصل مساحتها إلى 9160 متراً مربعاً.

وأكدت البلدية أنها راعت معايير الاستدامة في أعمال التأهيل باستخدام أعمدة إنارة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، والتي تعمل بنظام الطاقة الشمسية، مع استبدال الإنارة الغاطسة بالنافورة إلى إنارة موفرة للطاقة (LED) وتركيب إنارة ديكورية على جسر المشاة الذي يعبر البحيرة، بالإضافة إلى تأهيل لوحات الكهرباء والمضخات الخاصة بتشغيل مخرج مياه النافورة الموجود بوسط البحيرة والحصول على ارتفاعات شاهقة تصل إلى ما يزيد على 20 متراً مدعماً بالإنارة الديكورية الغاطسة، والتي أضافت لمسات جمالية إلى البحيرة وإعطائها الطابع المنشود منها، مما حاز استحسان مرتادي تلك الحديقة.

استحسان

وقد حاز هذا العمل استحسان الجمهور، حيث توافدوا لالتقاط الصور التذكارية بالبحيرة والاستمتاع بالأجواء الطبيعية التي مثلتها تلك الطيور.هذا بالإضافة إلى توفير طواقم أمن وحراسة بالحديقة على مدار 24 ساعة للحفاظ على سلامة مرتادي الحديقة، وكذلك المحافظة على أصول البلدية.

كما افتتحت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة ببلدية مركز المدينة منطقة للتمارين الرياضية على شاطئ الحديريات لإسعاد الجمهور من زوار الشاطئ متضمنة 12 جهازاً رياضياً متنوعاً.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور بلدية مدينة أبوظبي وحرصها على توعية أفراد المجتمع، وتعزيز ممارسة الرياضة في الحياة اليومية، والتي لها آثار إيجابية على الفرد والمجتمع بشكل عام، واتخاذها أسلوباً ونمطاً صحياً للحياة.

تواصل

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها مستمرة في بناء جسور التواصل مع جميع أفراد المجتمع، وغرس بذور التعاون والخير وقيم التسامح في نفوسهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنفيذ مبادرات تستهدف كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية لرفع مستوى الوعي حول أهمية المحافظة على ممارسة النشاطات الرياضية.