«أبوظبي للزراعة» تعزز كفاءة عمليات توريد الأعلاف

المصدر: أبوظبي - البيان

طبقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيات مستوى الخدمة داخلياً لتعزيز كفاءة عمليات سلسلة توريد الأعلاف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في مجال توريد وصرف الأعلاف.

وتمثل اتفاقيات مستوى الخدمة نموذجاً للتفاهم وتقاسم المسؤوليات والمهام وتنفيذها ضمن إطار زمني متفق عليه بهدف إنجاز العمليات التشغيلية بأعلى قدر من الكفاءة وتقديم الخدمة بالسرعة والجودة التي تلبي تطلعات المتعاملين.

وقالت موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي - الاستراتيجية والسياسات في الهيئة، إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات والأنظمة المتعارف عليها عالمياً بهدف التحسين المستمر للأداء.