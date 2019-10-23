بلدية العين تستقبل طلبات العزب الموسمية المؤقتة

المصدر: العين - داوود محمد

بدأت بلدية مدينة العين استقبال طلبات إقامة العزب الموسمية المؤقتة في 4 مناطق، حددت قيمتها الإيجارية بـ10 فلوس للمتر المربع.

وخصصت البلدية كل المناطق المتوزعة على طريق (الساد- سويحان) ومنطقة الساد ومنطقة سيح اللحمى ومنطقة بوكريه، للراغبين بالحصول على عزب موسمية مؤقتة، لا تجاوز مدة التخييم فيها 6 أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر 2019، وتنتهي في أبريل 2020، وذلك بعد دفع الرسوم البالغ قيمتها 3000 درهم للتأمين، و500 درهم رسوم تسجيل العقد، فيما تبلغ القيمة الإيجارية 10 فلوس لكل متر مربع في موقع التخييم، وذلك حسب القوانين والاشتراطات المعمول بها في البلدية.

وأكدت إدارة البلدية أنها تستقبل طلبات الراغبين بالحصول على العزب الموسمية المؤقتة، من خلال مكاتب خدمة المتعاملين التابعة للبلدية، بشرط تقديم بطاقة الهوية فقط، وألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً، ويستغرق الطلب 13 يوماً لاستخراج التصريح، وتحرص بلدية مدينة العين على رضا الجمهور وتلبية احتياجاتهم من منطلق إسعاد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات.