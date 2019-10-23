«أبوظبي للجودة» يوقع اتفاقيات مع مختبرات القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة الحكومية المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي وزيادة الوعي بمفهوم الجودة فيها، العديد من اتفاقيات تفويض خدمات الفحص مع عدد من مختبرات القطاع الخاص، وذلك لتوفير خدمات فحص للجهات الحكومية المحلية في مجال مواد البناء والإنشاء.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، والذي تم خلاله توزيع شهادات تعيين لـ 16 مختبراً من القطاع الخاص.

وقال خليفة محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «سعداء بالتعاون مع مختبرات القطاع الخاص وتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص».