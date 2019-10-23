تعاون بين «النعيمي الخيرية» والمستشفى الإماراتي الأوروبي

المصدر: عجمان - وام

وقّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان أمس مذكرة تفاهم مع المستشفى الإماراتي الأوروبي بالشارقة لعلاج الحالات الإنسانية وتقديم خصومات للأسر المتعففة المستحقة.وقّع مذكرة التفاهم الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والدكتور سامر الحسين مدير عام المستشفى الإماراتي الأوروبي.

وقالت الشيخة عزة النعيمي إن مذكرة التفاهم مع المستشفى الإماراتي الأوروبي تأتي في إطار جهود مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية، وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن المذكرة تتضمن تحمّل المستشفى لمصاريف علاج الحالات التابعة لمستفيدي المؤسسة، بالإضافة إلى توفير خصومات تصل إلى 50 بالمئة.