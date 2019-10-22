"دار البر" تسعد 614 طفلاً ومحتاجاً و862 أسرة خلال 9 أشهر

المصدر: وام

أطلق قسم إسعاد المجتمع بفرع جمعية دار البر في رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي حزمة متكاملة من المبادرات المجتمعية والإنسانية نجحت في إسعاد 614 طفلا ويتيما ومسنا ومريضا وعاملا و862 أسرة من شريحة المحتاجين في الإمارة بدعم وتعاون شركائها من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال علي عبدالله الشحي مدير فرع "دار البر" برأس الخيمة إن قائمة "فعاليات السعادة" تضمنت رحلة ترفيهية ل 40 طفلا من الأيتام وأبناء المحتاجين برفقة أمهاتهم بمناسبة يوم الطفل العالمي بهدف إسعاد الصغار وأمهاتهم وفعالية أخرى بعنوان "دثروني" وزعت خلالها المعاطف الشتوية على 100 عامل نظافة.

وأضاف الشحي أن دار البر في رأس الخيمة نظمت فعالية بعنوان "يوم السعادة" لإسعاد 200 عامل وفعالية خاصة ب"يوم الصحة العالمي" لإسعاد 16 مريضا من أطفال الأسر المسجلة لدى الفرع بتوزيع مبالغ نقدية عليهم فيما عبر الصغار وأسرهم عن فرحتهم الغامرة بالمبادرة.

ونفذ فرع "دار البر" مشروع إفطار صائم في التاسع عشر من رمضان بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يوافق ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله واستفاد من المشروع الخيري عدد كبير من المحتاجين نحو إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ونظم فرع الجمعية فعالية "امسح دمعة وأدخل فرحة" بمركز "راك مول" بمدينة رأس الخيمة لإسعاد 100 طفل وأسرهم من الحالات المسجلة لدى الفرع عبر تقديم ملابس ومستلزمات العيد ووجبات الفطور و"عيدية" خاصة لهم وسط سعادة عمت الأطفال وأفراد أسرهم بجانب فعالية لتوزيع كسوة العيد على 133 فردا من المسجلين في الفرع.