حاكم الشارقة يتكفل بسداد الغرامات المترتبة على دكتور متقاعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة اليوم وعبر الهواء مباشرة عند سماع سموه لشكوى عميد دكتور متقاعد من إحدى الدول العربية والذي أتى إلى الدولة في العام2008 وافتتح احدى الشركات بالمنطقة الحرة في الحمرية،تكفل سموه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه ، حيث أقعده حادث مروري عن مباشرة الاشراف على الشركة بسبب الحدث الذي ألم به في العام 2017 ما أدي إلى اصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي ، الأمر الذي جعله عرضة للخسائر ، فترتبت عليه ديون كثيرة لم يتمكن من سدادها .

علما بأن أسرته مقيمة معه ولم يتمكن من تثبيت الإقامة نتيجة لتراكم الديون والمرض ، حيث تكفل سموه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه، إضافة إلى توفير العلاج اللازم له ، ما جعل العميد الدكتور المتقاعد يهلل فرحا بتلك المكرمة .