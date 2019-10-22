الإمارات تشارك في "قمة عالم شاب واحد" في لندن

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في "قمة عالم شاب واحد 2019"، التي انطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من أنجح المواهب الشابة في مختلف القطاعات من 190 دولة حول العالم .

ويترأس منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام وفد الدولة المشارك في القمة، حيث سيتم استعراض التجربة الإماراتية في تمكين الشباب ونقلها للمجتمع الدولي في إطار تبادل التجارب الملهمة، في مجال تعزيز قدرات وإمكانيات الطاقات الشابة من مختلف أنحاء العالم.

وتتويجاً للتجربة الإماراتية الرائدة في مجال بناء القدرات الشبابية، فقد تم اختيار منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام مستشارا للقمة، إلى جانب قادة بارزين من دول عدة، مثل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، ورئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسون، والعديد من القادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويأتي اختيار منصور المنصوري ضمن قائمة المستشارين في إطار السمعة الإيجابية التي تحظى بها الدولة في الأوساط العالمية، ولما يتمتع به المنصوري من خبرات وقدرات تؤهله لتقديم الاستشارات ذات القيمة المضافة للشباب المشارك، حيث يتولى مستشارو القمة تقديم المشورة ونقل خبراتهم ورؤاهم الملهمة إلى الشباب المشاركين الذين يمثلون أغلب دول العالم.

ويلقي المنصوري رئيس وفد الدولة كلمة له في القمة يوم 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "العصر الجديد للحوار" كما تشارك الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية" في جلسة نقاشية بعنوان "البيئة والتغير المناخي".

وتأتي مشاركة الدولة في القمة تماشياً مع استراتيجية تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتعليقاً على المشاركة، قال المنصوري: "تأتي المشاركة في قمة عالم شاب واحد في إطار الجهود التي نبذلها للمساهمة في إيصال رسالتنا الإيجابية إلى العالم، واستعراض تجربتنا الرائدة في مجال تمكين الشباب وإتاحة الفرصة الكاملة لهم للمساهمة في نهضة بلادهم ورسم مستقبلهم، وذلك بدعم ورعاية مباشرة من قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف: "مشاركة الشباب الإماراتي في تجمع يضم أكثر من 5000 شاب من 190 دولة، هدفها الاستفادة من منصة دولية رئيسية لرفد هؤلاء الشباب بالخبرات والمهارات وطرق التفكير التي تعزز مفاهيم القيادة والمسؤولية الفعالة لديهم، لذا حرص المجلس الوطني للإعلام على بذل كل الجهود لتسهيل مشاركة وحضور الشباب الإماراتي في مثل هذا الحدث العالمي".

وأكد المنصوري أن المشاركة الإماراتية في هذه القمة إنما تأتي لإعطاء الفرصة لأبناء الإمارات لمناقشة القضايا التي تواجه العالم، وطرح المبادرات والأفكار وآليات تطبيقها والمساهمة في وضع الحلول للمشاكل التي تواجه الشباب العالمي، إلى جانب عرض النموذج الإماراتي في التنمية والتطور وتمكين الشباب.

ويضم وفد الدولة المشارك ممثلين عن جامعة الإمارات وجامعة زايد والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي والمنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي /Twofour54/ ووزارة التغير المناخي والبيئة والمجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة ،إضافةً إلى المجلس الوطني للإعلام.

ومن المقرر أن يلقي العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال والمهتمين بالأعمال الإنسانية المؤثرين، مثل السير ريتشارد برانسون مؤسس "مجموعة فيرجين"، وبان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كلمات أمام نحو 5000 ضيف.

وتشارك الوفود على مدى أربعة أيام في سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتمحور حول خمسة موضوعات رئيسية، فيما تشكل القمة فرصة لبناء العلاقات مع الشباب من مختلف أنحاء العالم..