حمدان بن راشد: دبي تعزز كفاءة الطاقة بتقنيات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي: «أن دبي لديها رؤية لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة والمسؤولية البيئية عن طريق تطوير واستخدام التقنيات المبتكرة في تحلية المياه».

جاء ذلك خلال كلمة سموه، أمس، في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 الذي تستضيفه دبي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وتُختتم فعالياته بعد غد.

كما حضر افتتاح المؤتمر معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس، وميخيل أنخل سانز، رئيس الجمعية الدولية لتحلية المياه، وكبار موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال سموه: «نأمل أن يشكّل المؤتمر فرصة لاستعراض آخر التطورات التقنية والعلمية والتطبيقات العملية وتبادل الخبرات العالمية في مجالات تحلية المياه والاطلاع على المشاريع التي تم تنفيذها أو التي هي في طور التنفيذ، والالتقاء بخبراء عالميين في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة النظيفة لتعزيز مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».

ملتقى

وأضاف سموه: «نرحب بكم في المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه 2019 الذي تستضيفه دبي تحت شعار «ملتقى طرق الاستدامة». ويُعتبر هذا الحدث العالمي، الذي تنظمه دبي الأكبر في العالم والأبرز من نوعه في مجالات تحلية المياه، حيث يشارك فيه هذه النخبة من القيادات وكبار المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين وما يزيد على 2000 مشارك من 60 دولة حول العالم».

ومن جانبه، قال ميخيل أنخل سانز، رئيس الجمعية الدولية لتحلية المياه: «تستضيف دبي المؤتمر العالمي لتحلية المياه، في دورتها الـ18، من جديد تحت عنوان: «ملتقى طرق الاستدامة».

وأضاف: «يشهد قطاع تحلية المياه تطوراً كبيراً ومشاريع آخذة بالازدياد يوماً بعد يوم، إذ يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في دولة الإمارات ودبي، عدد كبير من محطات تحلية المياه الضخمة، ولا بد في هذا الصدد من التأكيد أن استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه يساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات الكربون، بل يوفر مصادر مياه بتكلفة معقولة».

استدامة

وينطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار «ملتقى طرق الاستدامة»، وتنظمه «الجمعية العالمية لتحلية المياه»، وهو يعتبر الأكبر في العالم والأبرز من نوعه في المجالات التخصصية لتحلية المياه.

ويشارك في أعماله هذا العام نخبة من القيادات وكبار المسؤولين والأكاديميين المتخصصين، فضلاً عن حضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة حول العالم، إذ سيناقشون مجالات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه والطاقة والبيئة وتمويل مشاريع معالجة المياه الرائدة، في ضوء النمو العالمي المتسارع ومواكبة التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية.

ويناقش المشاركون، خلال المؤتمر، تحديات السوق والصناعة الحالية والمستقبلية، لضمان حلول مستدامة لندرة المياه والنمو السكاني، وسط التهديدات الناجمة عن تغير المناخ. ومن المتوقع أن ينجم عن المؤتمر خلق آلية عمل واضحة لتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف الفاعلة في العالم من خلال تبادل الأفكار والخبرات ذات الشأن.