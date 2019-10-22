760 مواطناً وظّفتهم «مبادلة» عبر برنامجي «التدريب» و«مثابرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة مبادلة للاستثمار أمس عن توظيف أكثر من 760 مواطناً، من بينهم 12 من أصحاب الهمم، للعمل ضمن مجموعة شركاتها خلال هذا العام، وذلك في إطار برنامج «التدريب من أجل التوظيف» الذي أطلقته الشركة العام الماضي لمساندة جهود هيئة الموارد البشرية في تطبيق برنامج المسرعات الحكومية ضمن مبادرة «غداً 21».

كما يأتي انضمام مجموعة من أصحاب الهمم الإماراتيين للمجموعة كجزء من التزام مبادلة بدعم برنامج «مثابرة» بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي احتفال خاص نظمته مبادلة وهيئة الموارد البشرية ومؤسسة زايد العليا، قام 455 من الموظفين الجدد بتوقيع عقود توظيفهم، لينضموا إلى 300 مواطن سبق استيعابهم خلال هذا العام في مختلف شركات مجموعة مبادلة.

وحضر الاحتفال كبار المسؤولين من الجهات الثلاث.

ويعد برنامج «التدريب من أجل التوظيف» إحدى مبادرات مبادلة التي تستهدف تدريب الشباب وتطوير مهاراتهم.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «سوف تظل مبادلة ملتزمة باستثمار قدرات المواطنين الإماراتيين وقدمنا نخبة من الكفاءات المميزة والذين يشغلون الآن العديد من المناصب القيادية».

تنسيق الجهود

من جانبه، أكد حسن الحوسني، مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة لإمارة أبوظبي حرص الهيئة على استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية لضمان مساهمتها الفعالة في القطاعات الحيوية، وإعطائهم الفرصة الكاملة لممارسة دورهم المهني في قيادة العمل في مختلف المجالات والقطاعات وبالتالي المساهمة في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومسيرة التنمية الشاملة للدولة بشكل عام.

وأشاد عبد الله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بجهود «مبادلة للاستثمار» والمسؤولين فيها، وبتعاونهم الصادق مع المؤسّسة بما يمثل نموذجاً متميزاً للشراكات المجتمعية الهادفة والناجحة لتمكين ودمج أصحاب الهمم، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

خطة استراتيجية

وقال عبد الله الحميدان: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، تعمل وفق خطة استراتيجية لزيادة تمكين أصحاب الهمم التأهيلي وتطوير البيئة التربوية والعلاجية التأهيلية، وتنويع فرص العمل لهم، وذلك بالعمل على بناء جسور التواصل مع كافة فئات ومؤسسات المجتمع، بهدف تعريفهم بفئات أصحاب الهمم من أجل دمجهم مع الفئات الأخرى، وتنمية روح العمل لدى طلبة المؤسّسة.