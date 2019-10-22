«بلدية دبي» تستهدف تحقيق 90% في توطين الوظائف بـ2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

تعمل بلدية دبي على تنفيذ خطة متكاملة في التوطين من خلال مبادرات وبرامج لتحقيق المستهدف للعام 2023 بما يقارب 90%، حيث بلغ إجمالي التوطين حالياً ما يقارب 70% باستثناء الوظائف مثل البستاني وعامل نظافة وعامل زراعي وسباك وفني تنجيد مركبات وبناء وغيرها. فيما بلغت نسبة التوطين في وظائف المديرين التنفيذيين 100% ومديري الإدارات 100% ومديري الأقسام 98% والوظائف الإشرافية الأخرى 95%.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»:وضعت البلدية التوطين ركيزة أساسية وسعت لتحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات لاستقطاب الكفاءات المواطنة، لافتاً إلى أن الدائرة وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين لحملة شهادة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة، كما جهزت الدائرة نفسها بكل جدية لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال تبني سياسة للتوطين والتي يتم مراجعتها وتحديثها دورياً.

وأضاف: في إطار تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون توفير وظائف للمواطنين أولوية دائمة في كل القطاعات، والتزاماً بخطة دبي الذكية 2021، بأن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين، وفي إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي، باستقطاب أفضل الكوادر الوطنية والحفاظ عليها، انتهجت البلدية خطة لزيادة نسبة التوطين لإجمالي عدد موظفيها، ونفذت العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج خلال الشهور الماضية.

كوادرنا فخرنا

وتابع: من أبرز هذه المبادرات والبرامج: مبادرة «كوادرنا فخرنا»، وهي مبادرة تهدف إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة على وظائف المفتشين والمراقبين والفنيين وذلك ضمن إطار سياسة التوطين لإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وسد الفجوة الهيكلية لسوق العمل الإماراتي في الدولة، وتم إطلاق المبادرة في نهاية شهر يوليو من العام الجاري.

تأهيل المواطنين

من جانبها أشارت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية، إلى أن البلدية قامت بتعيين ما يقارب 400 موظف مواطن في آخر سنتين، والمستهدف لهذا العام أكثر من 250 موظفاً مواطناً.

وأوضحت أن بلدية دبي أطلقت العام الماضي، مبادرة «واعدون» التي تعتبر الأولى من نوعها في بلدية دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص، بهدف تأهيل وصقل مهارات الموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم بعد عملية ابتعاث مخططة من خلال تدريبهم على رأس العمل في كبرى الشركات الخاصة بمدة لا تزيد على سنة ضمن المجالات الفنية والتخصصية للعمل البلدي، وتهدف المبادرة، لإكساب موظفيها المهارات والمعرفة اللازمة بهدف رفع جودة وكفاءة العمل، وقد تخرج في العام الماضي 19 من الكفاءات الوطنية.

وأضافت: هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها للموظفين المواطنين، منها «قدوتي» وهي تهدف إلى إنشاء مجموعة من المرشدين بعدد 20 قيادياً مواطناً بهدف تطبيق عملية الإرشاد الوظيفي لموظفي الدائرة من خلال تأهيل القيادات الإماراتية في الدائرة من خلال أدوات تعليم مبتكرة.