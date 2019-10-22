خط ساخن لمرضى الإدمان على مدار الساعة العام المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

كشف المركز الوطني للتأهيل عن وجود مشروع لإنشاء «خط ساخن» يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين على المواد المخدرة بالمجان وفي سرية تامة على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف.

وتوقع الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، لـ «البيان»، إن المشروع الجديد سيرى النور خلال العام المقبل، موضحاً في الوقت نفسه بأن المركز يعكف حالياً على دراسة الآليات وإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، حيث تم خلال سبتمبر الماضي، عقد اجتماعات تشاورية للتعرف على الخبرات العالمية في هذا الشأن وتبادل الأفكار والمقترحات المتعلقة بإنشاء المشروع داخل الدولة.

ونوّه بأن الخدمات العلاجية التي سيتم تقديمها عن طريق «الخط الساخن» تكون عبارة عن الإجراءات التي تتخذ لوقف التدهور الجسدي والنفسي الناتج عن التعاطي، لافتاً إلى أن تلك الخدمات سيتم توفيرها عبر فريق مؤهل ومدرب من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، والذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم لها، بداية من المشورة والدعم النفسي، وذلك لتلقي العلاج في أحد المراكز العلاجية، وصولاً إلى برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

وسيرافق المشروع إنشاء غرفة عمليات سيتواجد فيها المختصون للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن.

تعامل

وأشار الدكتور علي المرزوقي إلى أن المركز الوطني للتأهيل يحرص على التعامل مع قضية الإدمان كمرض يمكن الوقاية منه ومعالجته ويسعى إلى أن يكون عنصراً داعماً للسياسات الصحية الرامية إلى تقليص نسبة الإدمان على المخدرات، والتي تشكل عبئا على المجتمع، مؤكدا أن المركز يركز على الاستثمار في سياسات والطرق المتطورة في علاج المدمنين.