مبادرة لإنارة المناطق المظلمة بالشارقة تعزّز البيئة الأمنية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح أمس بمقرها مؤتمراً صحفياً للإعلان والتعريف بمبادرة «نور الشارقة»، إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الغرفة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ولجنة مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة، وتتمثل أهداف المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والوطنية، في إنارة عدد من الأحياء والشوارع المظلمة بهدف تعزيز البيئة الأمنية بالشارقة وخفض معدلات الجريمة، وضمان العمل الإيجابي في تحقيق التفاعل بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات تخدم المجتمع.

حضور

وحضر المؤتمر محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومحمد عبد الله مدير إدارة التميز في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمهندس حميدي الكتبي مدير إدارة ترخيص المباني في دائرة التخطيط والمساحة، وسعيد غانم السويدي رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة والشركاء وممثلي عدد من الشركات الخاصة التي استعرضت منتجاتها.

حرص

أكد محمد أحمد أمين العوضي خلال المؤتمر أن مشاركة الغرفة في هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تفعيل العمل المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تحقيق أهداف تخدم المجتمع عامة، فضلاً عن الأهداف السامية التي تسعى مبادرة «نور الشارقة» إلى تحقيقها من خلال إنارة المناطق المظلمة في عدد من شوارع المدينة لرفع نسبة الشعور بالأمان وخفض معدلات الجريمة، في كافة أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى دورها في تلبية طموحات مجتمع الأعمال خاصة وأنها تستهدف عدداً من شوارع المناطق الصناعية في الإمارة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بإمارة الشارقة، مبيناً أن هناك أكثر من 70 ألف منشأة تجارية وصناعية ومهنية بالإمارة لا بد من تحفيز أصحابها.

أمن وأمان

من جهته أكد العميد محمد راشد بيات مدير العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بخصوص مبادرة (نور الشارقة) أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان في الشارقة وتخفيض نسبة الجرائم المغلقة في كافة أحياء الشارقة.