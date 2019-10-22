شرطة دبي تنتشل 5 أطنان من المخلفات البحرية في ميناء الحمرية

المصدر: دبي - البيان دبي - البيان

تمكن المشاركون في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التي ينظمها قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي من انتشال 5 أطنان من المخلفات البحرية من ميناء الحمرية، بمشاركة 531 متطوعاً بينهم 219 غواصاً وطلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي إلى جانب مشاركة خاصة من أصحاب الهمم.

وحضر فعالية مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التي تعتبر إحدى المبادرة المجتمعية التطوعية لـ «يوم لدبي» والمُندرجة ضمن أجندة المجلس التنفيذي لحكومة دبي، العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، والسيد خليفة سلطان محمد بن سليمان مدير ميناء البحرية، والسيد هزيم محمد القمزي مدير السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، والمقدم راشد العايل رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم وداد لوتاه مديرة مدارس حماية.

وأكد العقيد سعيد المدحاني أن تنظيم فعالية مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التطوعية يأتي بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وانطلاقاً من نجاح المبادرة السنوي في انتشال أطنان من المخلفات من البيئة البحرية، واستقطابها لمئات من المتطوعين من محترفي وهواة الغوص.

وأشار العقيد المدحاني إلى أن المبادرة أصبحت مبادرة مجتمعية تطوعية لـ «يوم لدبي» ضمن أجندة المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وهو ما يؤكد نجاحها المستمر في المحافظة على البيئة البحرية عبر التطوع من مختلف فئات المجتمع، ودورها المهم في رفع وعي الأفراد وثقافتهم بالمحافظة على بيئة بحرية نظيفة.

وفي الختام كرّم العقيد سعيد المدحاني بحضور خليفة سلطان محمد بن سليمان والمقدم علي النقبي، الجهات المشاركة في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة»، بتوزيع الدروع التذكارية والشهادات عليها، مشيداً بحرصها على التطوع للمحافظة على البيئة البحرية.