تكريم مركز حماية الدولي لجهوده في التوعية من المخدرات

المصدر: دبي ـ البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كرّم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفرق العمل والشركاء من داخل الشرطة وخارجها، وذلك نظير جهودهم الكبيرة في سبيل نشر ثقافة التوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها بين فئات المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص.

جاء ذلك خلال حفل نظمه مركز حماية الدولي في فندق بارك حياة الخور، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تكريم فرق العمل والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة لتكريم 3 من الضباط وصف الضباط لخدمتهم الطويلة بمكافحة المخدرات والتي تعدت الـ40 عاماً.

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انطلق الحفل بقراءة طالب من مدارس حماية لآيات من الذكر الحكيم، تلاه عرض فيلم توثيقي يستعرض إنجازات مركز حماية الدولي.

وألقى العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للدعم اللامحدود والاهتمام المباشر الذي يلقاه مركز حماية الدولي من القائد العام لشرطة دبي لنشر الرسالة التوعوية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها لكافة شرائح المجتمع، الأمر الذي ساهم وبشكل ملحوظ في نجاح الفعاليات والملتقيات التي تم تنفيذها وكان لها صدى كبير عند الجمهور، وهو ما يضع الجميع أمام تحدٍ جديد في تنفيذ فعاليات مجتمعية نوعية ترتقي بمستوى طموح قادتنا ومسؤولينا وكذلك بالمستوى العلمي والثقافي لفئة الشباب بكافة أعمارهم وميولهم، مُوجهاً شكره لكافة الشركاء الذين ساهموا وبقوة في إنجاح الفعاليات.

وفي الختام، كرم اللواء عبدالله خليفة المري يرافقه خليفة بن دراي والعميد عيد محمد ثاني حارب الجهات والأفراد وفرق العمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.