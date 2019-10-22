المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مدير بلدية الفجيرة، استعدادات المؤسسة والبلدية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، لاستقبال موسم الأمطار، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بهدف تأمين سلامة الناس، من خلال آلية عمل باتخاذ أعلى معايير التجهيزات والاستعدادات اللازمة في حالات الطوارئ، لافتاً إلى أن إدارة الطوارئ والأزمات في المؤسسة، تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي البلاغات والاستجابة الفورية، وتحويلها فوراً لجهات الاختصاص.

وأوضح الأفخم حرص المؤسسة على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمليات البيئية الأخرى، بالاستفادة من أسطولها من الطائرات بدون طيار المخصصة لمراقبة التلوث البيئي، في الحالات الطارئة، وأثناء تقلبات الطقس، وذلك لسرعة رصد نطاقات موسعة في مختلف الإمارة أثناء الأمطار الغزيرة، لمعرفة أماكن جريان السيول، ومراقبة السدود، انطلاقاً من سعيهم لتوفير الحياة الهانئة والآمنة للسكان الذين يعيشون على أرض الإمارة، وتوفير كافة مقومات السلامة.

خطط شاملة

وأكد الحرص على متابعة الأحوال الجوية والتعاميم الصادرة من الأرصاد على الدوام، والعمل على وضع الخطط الشاملة والمتكاملة لتفادي أي أضرار خلال الحالة الجوية المتوقعة، بالاستعداد المبكر، وتوعية الجمهور لتوخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة الشديدة، والعمل على صيانة ونظافة قنوات تصريف مياه الأمطار.

وقال الأفخم: إن الإمارة ما زالت تشهد مرحلة تطوير شاملة للطرق، من وزارة تطوير البنية التحتية لرفع كفاءتها، تماشياً مع ما تشهده الإمارة من تطورات وكثافة سكانية، موضحاً أن شارع حمد بن عبد الله، الذي يعتبر من أهم الطرق الحيوية بالفجيرة، قد صمم بمعايير عالية.