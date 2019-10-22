المصدر: دبي ـــ نورا الأمير

«كنت منطوياً ومنغلقاً على نفسي، لكن التدريب في وزارة تنمية المجتمع والعمل منحاني النجاح والثقة ببناء علاقات اجتماعية جديدة.. أدركت أن الأحلام لا تنتهي لأننا أصحاب همم».. بهذه الكلمات يختزل عبدالله إسماعيل الفلاسي، ذو الإعاقة الحركية من أصحاب الهمم رحلته نحو النجاح.

تقدّم عبدالله إلى منصة توظيف أصحاب الهمم باحثاً عن عمل، فبادرته إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة بحفاوة واهتمام، ومنحته مزيداً من الآفاق. خضع الفلاسي لمتطلبات منصة توظيف أصحاب الهمم، وفي غضون بضعة أشهر فقط؛ أصبح موظفاً في برنامج زايد للإسكان بمنصب إداري، وفي حدود عام ونصف، بات يستعدّ لحفل زفافه، بعد أن نال منحة الإسكان وأنجز بناء «بيت الأحلام».

عبدالله الفلاسي.. جاء باحثاً عن عمل فظفر بوظيفة وبيت وعروس