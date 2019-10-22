محمد بن زايد: حريصون على تعزيز قيم زايد في حب الوطن

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحرص على ترسيخ قيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه الملهم لدى أبنائنا من محبة الوطن والتفاني لأجله والعمل والعطاء والتعايش، والتي أسس بها صرح الإمارات الشامخ عزاً وأمناً وازدهاراً، مشيراً إلى أن قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على نهجه في تعزيز هذه القيم الوطنية النبيلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، فريق عمل مبادرة «أمنتك بلادك» التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما استقبل سموه، أمس، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأكد أن الإمارات نجحت في الانتقال بأصحاب الهمم إلى مرحلة التمكين والدمج والمشاركة مع أقرانهم في المجتمع لضمان مستقبلهم وعيش حياة كريمة بكامل حقوقهم.

محمد بن زايد يستقبل فريق عمل مبادرة "أمنتك بلادك"

محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية خاصة لتمكين أصحاب الهمم