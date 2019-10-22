هزاع بن زايد: علاقاتنا مع اليابان تشهد تحولات ملموسة

المصدر: طوكيو - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو المقرر إقامته في القصر الامبراطوري اليوم، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

ويشارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة إلى جانب ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وحوالي 2500 من كبار الشخصيات اليابانية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

وفي ذات السياق استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بطوكيو أمس خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان وأعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية.

واستمع سموه إلى شرح حول الدور الذي تقوم به السفارة الإماراتية في اليابان لخدمة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، والارتقاء بها بشكل مستمر، مشدداً سموه على أهمية الدور الذي تتولاه البعثة الدبلوماسية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت في السنوات الأخيرة تحولات إيجابية ملموسة، بسبب حرص قيادتي البلدين الصديقين على تدعيم أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.

واطمأن سموه على أوضاع الإماراتيين المتواجدين في اليابان، والتسهيلات والخدمات التي تقدم للمواطنين أثناء زيارتهم لليابان، واستمع من طاقم السفارة إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصلية بالشكل الذي يليق بسمعة دولة الإمارات ومكانتها.

ويرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة المبعوث الخاص الى اليابان، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.