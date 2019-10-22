نهيان بن مبارك يشارك بمراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي

المصدر: جاكرتا - وام

شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب جوكو ويدودو ونائبه الدكتور معروف أمين.

ونقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للرئيس الإندونيسي ونائبه، والشعب الإندونيسي بهذه المناسبة السعيدة، والتي تمثل إنجازاً حقيقياً لإندونيسيا حكومة وشعباً. وأشاد معاليه بما تتمتع به إندونيسيا من إمكانات كبيرة، مؤكداً الرغبة المشتركة لدولة الإمارات وإندونيسيا لتطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات، والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.