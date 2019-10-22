«نيابة دبي» تُطلع طالبات أكاديمية شرطة دبي على تجربتها في التحقيق مع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، طالبات أكاديمية شرطة دبي المتفوقات ضمن الدفعتين الأولى والثانية في دورات مرشحي الضباط من العنصر النسائي، بحضور المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد على هامش زيارتهم لمبنى النيابة العامة بهدف الاطلاع على تجربة النيابة في التحقيق مع الأطفال وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يضمن سرية المعلومات والمحافظة على كيان الطفل خاصة الذين تعرضوا للجرائم، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية هامة تخدم الجانبين.

واستمع الوفد لشرح وافٍ عن عمل النيابة العامة بشكل عام ونيابة الأسرة والأحداث بشكل خاص وطرق التحقيق مع الأطفال بما يتناسب مع الفئة العمرية، وبما يضمن الوصول إلى المعلومات بشكل سلس ودقيق.