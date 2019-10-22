20 محطة لشحن المركبات الكهربائية في رأس الخيمة بنهاية 2019

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه ودائرة بلدية رأس الخيمة، عن تركيب 20محطة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة رأس الخيمة نهاية العام الحالي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن تركيب 37 محطة جديدة على مستوى الدولة تماشياً مع استراتيجية الدولة في استخدام الطاقة النظيفة، وجعل البيئة أكثر استدامة.

وأوضح محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن المحطات الثماني تم إنشاؤها في الإمارة ضمن 28 محطة تم تركيبها في مختلف المناطق التي تغطيها الهيئة، لافتاً إلى أن تلك المحطات تختلف بحسب طريقة الشحن، حيث تم تخصيص محطات الشحن السريعة على الطرق الاتحادية خلال 20 – 40 دقيقة بحسب نوع المركبة والبطارية، كما تم توزيع المحطات العادية داخل مناطق الإمارة والتي توفر الشحن من ساعة إلى ساعتين.

مواصلة

وأشار إلى أن التوسع العمراني والنهضة التي تشهدها مختلف قطاعات رأس الخيمة والمناطق التي تغطيها الهيئة، يدفعنا إلى المواصلة في إيجاد طرق بديلة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن المحطات الجديدة ستكون مجانية حتى نهاية 2020، ليتم بعدها تحديد تكلفة الشحن للمرة الواحدة، كما سيتم متابعة عدد المستفيدين من الخدمة ضمن الدراسة التي حددتها الهيئة لضمان التوسع في إنشاء محطات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة تدعم جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات على تبني وتنفيذ مبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تم اعتماد تركيب 20 محطة لشحن المركبات الكهربائية في رأس الخيمة ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن استراتيجية حكومة رأس الخيمة لكفاءة الطاقة المتجددة 2040.