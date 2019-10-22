الإمارات تعرض في مراكش خبراتها بتطوير البنية التحتية

المصدر: مراكش-وام

قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: شكل المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية فرصة مثالية للتفاعل، وتبادل الآراء والمعلومات حول آخر التطورات وأفضل الممارسات في التوظيف الأمثل للتطبيقات الذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: كما أتاح لنا أيضاً هذا التجمع رفيع المستوى منصة لعرض خبرتنا وأبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العمل على تطوير بينة تحتية متكاملة تواكب التطورات وتمكنها من الاستفادة من أحدث التقنيات في خدمة تطور المجتمع وتقدم الدولة بثبات على كافة المؤشرات عبر الارتقاء في مسيرة العمل الحكومي، وصولاً إلى تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في جودة الخدمات الحكومية.

تم عرض ورقة عمل حول نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي حقق بفضل التطور الكبير في البنية التحتية لنظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاحاً باهراً في تسهيل عملية التصويت على الناخبين ونجاح العملية الانتخابية، ليكون واحداً من أمثلة كثيرة يمكن للدول الاستفادة منها في توفير خدمات سهلة تسهم في إسعاد أفراد المجتمع.

إلى ذلك، أشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمستوى المؤتمر السنوي الـ19 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لجهة التنظيم والمواضيع المطروحة، والذي تعقده المنظمة، تحت شعار «متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل منصة إقليمية لتبادل المعرفة، وأفضل الخبرات والتجارب، في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري.

وذكر خلال مشاركته في المؤتمر أنه بموجب مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية تقرر عقد الدورة العشرين من المؤتمر، العام المقبل، في دولة الإمارات بدعوة منها، وذلك تزامناً مع إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وقال إن استضافة الدولة للمؤتمر من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الإمارات والمنظمة، وتسهم في نقل المعرفة وتعزيز الوعي بمفاهيم إدارة وتنمية رأس المال البشري وتطويره، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بما يخدم المساعي نحو التنافسية، وتحقق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.