شرطة أبوظبي تنفذ برنامج توعية عن «السكتة الدماغية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، برنامج توعية لمنتسبي مديرية شرطة المناطق الخارجية ومراكز الشرطة التابعة لها عن السكتة الدماغية.

وركزت التوعية التي قدمها فريق طبي من مركز أمانة هلث كير للرعاية الصحية على التعريف بأعراض السكتة الدماغية وطرق التعامل مع المريض وإعادة تأهيله، والاهتمام بالممارسات والسلوكيات الصحية واتباع النظام الغذائي السليم.

وأوضح الفريق بأنها حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل بشدة تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسحين ومواد التغذية الحيوية الأخرى، لافتاً إلى أن سرعة إعادة تأهيل المريض بعد الإصابة ينتج عنها نتائج إيجابية في العلاج.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أهمية رفع مستوى الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية والتأكد من معدلات مستوى الكوليسترول في الدم وتخثرات الدم وارتفاع مستوى ضغط الدم.

وكرم المقدم أحمد غانم المنصوري رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، الفريق الطبي المحاضر بتقديم درع تذكارية، موجهاً الشكر لتعاونهم ومشاركتهم في محاضرة التوعوية، وثمن جهودهم المبذولة لما قدموه للحضور من معلومات قيمة عن السكتة الدماغية وأسبابها وأعراضها وكيفية طرق الوقاية منها.