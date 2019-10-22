«كليفلاند كلينك أبوظبي»: «الساعة الذهبية» العامل الحاسم لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أهمية حصول مرضى السكتة الدماغية على المساعدة الطبية خلال الساعة الأولى من الإصابة، وذلك في إطار حملة التوعية التي تقام بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف 29 أكتوبر بهدف تعزيز الوعي بمخاطر السكتة الدماغية وسبل الوقاية منها وتجنب مضاعفاتها.

ولفت الأطباء إلى أن الحصول على العلاج السريع يفيد في تعزيز فرص نجاة المريض والحد من احتمالات تعرضه للمضاعفات وتجنيبه الإصابة بأذى دماغي دائم، ولهذا السبب يطلق أطباء الطوارئ مصطلح «الساعة الذهبية» على الساعة الأولى بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

فمن المعروف أن المريض يخسر 1.9 مليون خلية دماغية كل دقيقة تلي إصابته بحالة نقص التروية الدماغية، وهي أحد أشكال السكتة الدماغية التي تحدث نتيجة تشكل جلطة تعوق تدفق الدم في الدماغ.

وقال الدكتور خليل وصفي زهرا، استشاري الأمراض العصبية في معهد الأعصاب في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: تبدأ خلايا الدماغ بالتلف خلال دقائق من توقف إمدادها بالأكسجين، لكن في معظم الحالات، يمكن تفتيت جلطات الدم بإعطاء الأدوية المميعة للخثرات في الوقت المناسب، أي قبل مرور ثلاث ساعات، أو خلال الساعة الذهبية بشكل مثالي».

وأضاف: الوقت أمر بالغ الأهمية، لأن تلف الخلايا في أي جزء من الدماغ يعني أن منطقة الجسم المرتبطة بهذا الجزء لن تعمل بشكل طبيعي كما كانت من قبل، وبصفته مركزاً معتمداً لعلاج السكتة الدماغية في إمارة أبوظبي، يخصص المستشفى فريقاً للاستجابة السريعة لتقييم حالات السكتة الدماغية وعلاجها بسرعة لمنح المرضى فرصة أفضل للشفاء».