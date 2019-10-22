حمدان بن زايد يزور المواطن عبد العزيز حسين أحمد

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المواطن عبد العزيز حسين أحمد، بمنزله في أبوظبي.

ورحب المواطن عبد العزيز حسين بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمّس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبد الله الدرعي.