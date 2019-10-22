انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 29 الجاري

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 2019، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مركز الإمارات للضيافة خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري وبمشاركة 30 متحدثا، تحت شعار «نحو مدن جيو مكانية» بمشاركة واسعة من كبار المختصين العالميين في موضوع العمارة وتخطيط المدن وأصحاب النظريات والأكاديميين من كافة أنحاء العالم، كما يصاحب فعاليات المؤتمر معرض تشارك فيه العديد من الشركات المختصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مقرها الرئيسي صباح أمس، وبحضور أعضاء اللجنة العليا، والرعاة، للإعلان عن شعار المؤتمر وجلساته والفعاليات المصاحبة.

نظم المعلومات

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة رئيس اللجنة العليا لمؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 2019: إن المؤتمر يحقق رؤية إمارة عجمان، والتي تركز على إيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد، لافتاً إلى أن المؤتمر في الدورة التاسعة يركز على استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بتطوير وتحسين المدن، كما وسيناقش المؤتمر التطبيقات الجغرافية في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني.

وذكر أنه سيتم تسليط الضوء على مساهمة إمارة عجمان في المجتمعات الجغرافية المكانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك إبراز دور نظم المعلومات المكانية في تخطيط المدن وتحسين عملية صنع القرار نحو تحقيق رؤية عجمان 2021، مبيناً أن المؤتمر يسعى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتقديم ومناقشة أفضل ممارسات نظم المعلومات الجغرافية في المدن والتنبؤ بمستقبل تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة لمناقشة الحلول التقنية المكانية التي تدعم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المؤتمر وخلال دوراته الماضية استضاف كبار المعماريين والمخططين الحضريين في العالم للاستماع إلى آرائهم وإنجازاتهم للاستفادة من خبراتهم وتوظيفها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة والإمارة محققاً رؤية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، الذي سعى من خلال المؤتمر لإيجاد ملتقى نخبوي يجتمع به الخبراء والمختصون والأكاديميون وأصحاب القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والسياسات التنموية في مجال تخطيط المدن والاتجاهات المعمارية وربط ذلك بالتنمية الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة عجمان على وجه الخصوص.

المدن الذكية

من جهته أفاد عيسى العوضي رئيس لجنة المتحدثين بالمؤتمر بالإنابة، أن المؤتمر سيستضيف وفوداً تمثل مدن العالم التي نجحت في إيجاد مدن جيومكانية للاستفادة من تجاربها، كما يستضيف المؤتمر كبار الأكاديميين والأساتذة المختصين من كبرى الجامعات حول العالم.

وسيتناول المؤتمر موضوعات نظم المعلومات المكانية والمدن الذكية والتخطيط العمراني من خلال نظم المعلومات المكانية ومستقبل نظم المعلومات المكانية وأهمية الخدمات القائمة على تحديد المواقع ونظم المعلومات المكانية ونموذج معلومات البناء والاستدامة ونظم المعلومات المكانية وإدارة الكوارث من خلال نظم المعلومات المكانية والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات المكانية ونظم المعلومات المكانية وعلوم الفضاء والتطبيقات والحلول الذكية والبيانات الضخمة المكانية والأمن الإلكتروني والبنية التحتية للبيانات المكانية والواقع الافتراضي والثلاثي الأبعاد.