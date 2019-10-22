إطلاق برنامج «معكم لحياة نشطة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «معكم - لحياة نشطة» بهدف تشجيع موظفيها وأفراد المجتمع فوق سن 18 على ممارسة النشاط البدني بجميع أنواعه لمدة 30 دقيقة في 5 أيام بالأسبوع، وإدراجها ضمن روتينهم اليومي، بالإضافة إلى تبني أساليب وأنماط حياة صحية بسيطة في حياتهم اليومية، وذلك في إطار برامجها التوعوية لخفض معدل السمنة في الإمارات وفق الأجندة الوطنية 2021.

وينطلق البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين من أكتوبر وحتى ديسمبر، من ديوان الوزارة بدبي، ويتضمن في الأسبوع الأول فعالية المشي اليومي في 5 أيام عمل بمشاركة القيادات في الوزارة، وتترافق مع تقديم فحوصات طبية مجانية واستشارات توعية ونصائح لاختيار الأدوات الرياضية المناسبة، واستبيان عن أنواع الرياضات المفضلة للموظفين حسب حالتهم الصحية، وتمكين الموظفين من ممارسة العديد من أنواع الأنشطة الرياضية في المنزل.

ويشمل الأسبوع الثاني إطلاق تحدي المشي والذي سيتضمن تحدياً للمشي، فيما يشهد الأسبوع الثالث مسابقة للبحث عن شعار البرنامج «معكم لحياة نشطة».

بينما تم تخصيص الأسبوع الرابع لعقد جلسات خاصة برياضة البيلاتس مع المدربة الإماراتية علياء الشامسي.

طاقات

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن الهدف من برنامج «معكم لحياة نشطة» هو نشر الوعي بأهمية المشي والنشاط البدني في تمكين الموظفين وأفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية تسهم في المحافظة على الصحة، مشيراً إلى أن الأنشطة الصحية البدنية للموظفين تسهم في الوقاية من الأمراض وتحفيز طاقاتهم الإيجابية ونشر السعادة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.