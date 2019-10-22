طائرات مائية تحمل رسالة «القافلة الوردية» في سماء دبي

المصدر: الشارقة - البيان

اصطحبت القافلة الوردية، المبادرة المعنية بالتوعية بسرطان الثدي، التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، خمسة من مرضى السرطان في رحلة جوية فوق إمارة دبي، بهدف تجديد شعورهم بالأمل والتفاؤل وتحفيزهم على مواصلة رحلة علاجهم، وذلك تزامناً مع الشهر الدولي للتوعية بسرطان الثدي.

وشملت الرحلة التي جاءت بالتعاون شركة «سي وينغز» للجولات بالطائرات المائية، جولة فوق برج العرب، ونخلة جميرا، وبرج خليفة، وبرواز دبي، وجزر العالم، وغيرها، وجاءت انطلاقاً من إيمان القافلة الوردية بأهمية الجانب النفسي في استجابة المرضى للعلاج.

واستهدفت الرحلة إلى جانب دعم المرضى، تعزيز الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السرطان، حيث ستواصل شركة «سي وينغ» جولاتها بطائرات مائية تحمل شعار «الشريط الوردي»، فوق دبي طيلة شهر أكتوبر الوردي، لدعم وتشجيع الناجين والمرضى، حيث سيضع ضيوف الطائرات شرائط وردية عند تسجيل دخولهم، كما ستقوم الشركة بتوزيع الأشرطة على موظفيها وزوارها في جميع مكاتبها.

وتمثل هذه الجولة واحدةً من سلسلة مبادرات تنظمها القافلة الوردية مع شركة «سي وينغ»، حيث تنضم جلسات توعية واسعة النطاق، تشمل شبكة جميع متعاملي الشركة وشركائها، ويتولى فريق من الخبراء تقديم معلومات حول سرطان الثدي، ودور الاكتشاف المبكر في زيادة فرص الشفاء منه.

وحول هذه المبادرة، قالت الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان ورئيس اللجنة الطبية التوعوية في القافلة الوردية: «يمثل اكتشاف الإصابة بالسرطان، نقطة تحول جذرية في حياة المريض، وبداية رحلة صعبة، وشاقة، مليئة بالضغوطات النفسية الناجمة عن التأثيرات الجانبية للمرض، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للمريض».